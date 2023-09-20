3°C
Nieuws
Ieper

Asiel­cen­trum in kazer­ne Ieper zal dit jaar sluiten

Kazerne Ieper

Facebook Stad Ieper

Het tijdelijk asielcentrum op de voormalige legerkazerne in Ieper zal definitief sluiten tegen 31 december. Dat is vandaag bevestigd door minister van Defensie Theo Francken na een vraag van Kamerlid Maaike De Vreese in de commissie Landsverdediging.

De concessie van het asielcentrum van het Rode Kruis loopt af in 2026, waarna de site opnieuw aan Defensie wordt overgedragen. “Dat bevestigt dat de kazerne in Ieper geen structurele opvangsite wordt”, zegt Maaike De Vreese. “De bedoeling is dat de site opnieuw een militaire rol krijgt, binnen een ruimer kwartierplan dat momenteel binnen de regering wordt uitgewerkt.”

2023-09-20 00:00:00 - Ieper hoopt dat asielcentrum maar twee jaar open blijft
Nieuws

Ieper hoopt dat asielcentrum maar twee jaar open blijft

Ook vanuit het stadsbestuur wordt het belang van die duidelijkheid benadrukt. Vlaams parlementslid en schepen van Welzijn Eva Ryde reageert: “We hebben nu eindelijk de formele bevestiging waar we al langer op aandringen. De opvang blijft nog lopen tot eind 2026, met een duidelijke, weliswaar iets kortere, afbouwperiode zoals eerder in de gemeenteraad was aangekondigd. Die duidelijkheid is cruciaal, zowel voor bewoners en medewerkers van het centrum als voor de toekomstplannen van onze stad.”

Kazerne Ieper
Nieuws

Toch weer militaire activiteit op Ieperse kazerne: stad nog niet officieel op hoogte

Masterplan

Ook De Vreese wijst op het belang van transparantie. “Voor Ieper en de Westhoek is het belangrijk te weten waar men aan toe is. Ik verwacht dat het verdere masterplan daar snel meer duidelijkheid over zal bieden. De toekomstige ingebruikname van de site is ook goed voor de lokale economie en tewerkstelling van de streek."

De redactie
Asielcentrum Defensie Maaike De Vreese

