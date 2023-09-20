Ook vanuit het stadsbestuur wordt het belang van die duidelijkheid benadrukt. Vlaams parlementslid en schepen van Welzijn Eva Ryde reageert: “We hebben nu eindelijk de formele bevestiging waar we al langer op aandringen. De opvang blijft nog lopen tot eind 2026, met een duidelijke, weliswaar iets kortere, afbouwperiode zoals eerder in de gemeenteraad was aangekondigd. Die duidelijkheid is cruciaal, zowel voor bewoners en medewerkers van het centrum als voor de toekomstplannen van onze stad.”

