Het gaat om normen die Fedasil, het federaal agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, zichzelf en andere uitbaters oplegt. Dat blijkt uit cijfers die De Standaard opgevraagd heeft.

In West-Vlaanderen zijn er acht opvangcentra: Langemark-Poelkapelle, Koksijde, Alveringem, Bredene, Jabbeke (zelf uitgebaat door Fedasil) en Wingene, Menen en Brugge (uitgebaat door het Rode Kruis).

Verschillende families samen

In principe moet elke bewoner minstens vier vierkante meter slaapruimte hebben en moet elke kamer minstens acht vierkante meter groot zijn. Elke familie moet een aparte kamer hebben. Het afgelopen jaar lagen in de helft van de centra die Fedasil zelf uitbaat verschillende families samen op een kamer. Soms is het de enige manier om te kunnen garanderen dat elk gezin een plek kan krijgen, zegt Fedasil-woordvoerder Benoit Mansy.

Niet-begeleide minderjarigen

Fedasil worstelt naar eigen zeggen ook met het apart huisvesten van niet-begeleide minderjarigen, netheid van de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes, verouderde infrastructuur en de kindveiligheid in oudere gebouwen.

Na een jaarlijkse controle volgt een rapport met concrete aanbevelingen. Ook brengt het agentschap de centra met de grootste risico's in kaart, die het dan prioritair probeert aan te pakken. Hoe vaak de normen niet worden gehaald in hoeveel centra, kan Fedasil niet zeggen. Ook kan niet worden vrijgegeven wat de precieze minimumnormen zijn: jaarlijkse rapporten zijn niet ter inzage. Informatie over hoe het gesteld is in de 65 andere centra van externe partners, is moeilijk te verkrijgen en bedoeld voor intern gebruik, klinkt het.