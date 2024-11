Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor wil vermijden dat gezinnen met kinderen, in afwachting van hun asielprocedure, op straat moeten slapen deze winter. Daarom lanceerde ze een oproep om mee te zoeken naar tijdelijke opvangplaatsen. Mesen en Heuvelland gaan daarop in. In Peace Village (Mesen) kunnen er 100 mensen verblijven, in De Lork (Heuvelland) is er plaats voor 40 mensen.

De opvangperiode loopt vanaf halverwege november tot eind januari. De twee jeugdverblijven staan in dit seizoen anders toch bijna volledig leeg, en vorig jaar is de opvang vlekkeloos verlopen.