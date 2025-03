Ook andere opvancentra van Fedasil die tijdelijk openden tijdens de winterperiode zullen de deuren sluiten. Vijf van de zes jeugdverblijven zijn al gesloten. Enkel de site in Oudsbergen blijft nog open tot eind maart. Het centrum van Fedasil in Theux blijft open tot midden april. De tijdelijke opvang was goed voor in totaal 750 plaatsen.

Bij te toewijzing van nieuwe plaatsen krijgen families en vrouwen voorrang. Momenteel staan er nog 3.000 mannen op de wachtlijst. Een groot deel daarvan wordt opgevangen in de daklozenopvang in Brussel