De asielzoekers krijgen er de meest elementaire zorgen zoals onderdak, eten en drinken, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Voor de kinderen die in het centrum verblijven, wordt in samenspraak met de scholen in de buurt voor onderwijs gezorgd. Het tijdelijke noodopvangcentrum zal, zoals alle centra van Fedasil, een open centrum zijn. Dat betekent dat de asielzoekers vrij zijn om het centrum te verlaten.