Wie dakloos is en een bed zoekt, kan telefonisch een plekje reserveren in de nachtopvang. Mensen krijgen er niet alleen een bed, bad en brood. Opbouwwerkers helpen en begeleiden hen om hun leven weer op orde te krijgen. “Nu hebben we 26 plaatsen. We gaan stapelbedjes bijzetten, zodat we 10 mensen meer kunnen huisvesten. Er is nood aan, absoluut. Gisteren bijvoorbeeld hebben we 21 mensen niet kunnen helpen die ingebeld hebben. We moeten ons best doen om zo veel mogelijk mensen te helpen. We gaan opschalen maar we willen dat dat op een veilige manier gebeurt. Dat ons personeel de nodige ondersteuning krijgt. We gaan ook kijken om die groep te versterken.”