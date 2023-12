De kerstboom is zo’n 15 meter hoog en straalt sinds gisteren letterlijk op de Grote Markt. Daarmee is Winter in Kortrijk officieel afgetrapt. Voor het stadsbestuur en de organisatie is het de apotheose van maanden werk. Voor de bezoekers is het de start van een gezellige decembermaand. “Het is echt een heel gezellige sfeer met gezellige kraampjes. Alles is aanwezig om er een topkerst van te maken”, vertelt Trui Steenhoudt.