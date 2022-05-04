Wim Opbrouck en zijn dochter Marthe Opbrouck leidden de voorstelling in goede banen. Marthe werkte de choreografie uit, Wim stond in voor de muziekkeuze. "We zijn vertrokken vanuit de deelnemers zelf en niet vanuit een bestaande choreografie waar zij zich moesten inpassen", zegt Marthe. Wim vult aan: "Ik wilde vooral een zachte voorstelling maken. Wanneer je die diagnose krijgt, komt er vaak een onrechtvaardigheidsgevoel bij kijken."

Tof om te dansen

Ook de partners en buddy's spelen een belangrijke rol op het podium. Voor Johan en Mia is deelnemen vooral een positieve ervaring. "Mia danst graag. Zodra ze muziek hoort, begint ze te bewegen", vertelt Johan. "Zelf ben ik niet echt een danser, maar ik ben meegegroeid in het verhaal en ben blij dat ik kan deelnemen." Mia zelf houdt het eenvoudig: "Ik vind het tof om erbij te zijn."