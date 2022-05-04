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Kuurne

Wim Opbrou­ck en doch­ter leid­den dans­voor­stel­ling rond jongdementie

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In Kuurne gaat dit weekend de dansvoorstelling 'Vogels vliegen toch' in première. Op het podium staan mensen met jongdementie, hun partners en buddy's. Wim Opbrouck en zijn dochter Marthe leiden de voorstelling in goede banen.

Met het sociaal-artistieke project wil organisatie Het Ventiel jongdementie zichtbaarder maken en tonen wat mensen ondanks hun diagnose nog allemaal kunnen. "Ik kan nu nog goed praten. Bij bepaalde mensen gaat dat minder goed", vertelt ervaringsdeskundige Katrien Vande Casteele. "Het is nog te weinig bekend bij het publiek. Met deze voorstelling willen we tonen dat we nog veel kunnen en nog altijd dingen kunnen bereiken, al gaat dat soms met kleine stapjes."

"Met deze voorstelling willen we tonen dat we nog veel kunnen en nog altijd dingen kunnen bereiken, al gaat dat soms met kleine stapjes"

Katrien Vande Casteele

Wim Opbrouck en zijn dochter Marthe Opbrouck leidden de voorstelling in goede banen. Marthe werkte de choreografie uit, Wim stond in voor de muziekkeuze. "We zijn vertrokken vanuit de deelnemers zelf en niet vanuit een bestaande choreografie waar zij zich moesten inpassen", zegt Marthe. Wim vult aan: "Ik wilde vooral een zachte voorstelling maken. Wanneer je die diagnose krijgt, komt er vaak een onrechtvaardigheidsgevoel bij kijken."

Tof om te dansen

Ook de partners en buddy's spelen een belangrijke rol op het podium. Voor Johan en Mia is deelnemen vooral een positieve ervaring. "Mia danst graag. Zodra ze muziek hoort, begint ze te bewegen", vertelt Johan. "Zelf ben ik niet echt een danser, maar ik ben meegegroeid in het verhaal en ben blij dat ik kan deelnemen." Mia zelf houdt het eenvoudig: "Ik vind het tof om erbij te zijn."

"Zelf ben ik niet echt een danser, maar ik ben meegegroeid in het verhaal en ben blij dat ik kan deelnemen"

Johan
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Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Niels Jonckheere
Wim Opbrouck Jongdementie

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