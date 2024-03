Op verschillende locaties neemt Wim Opbrouck het gezang van allerlei groepen op om er later een kunstproject mee te maken. Een van die locaties is het Begeleidingscentrum Spermalie in Brugge. Daar zongen zes jongeren het nummer “Min Moaten” uit volle borst mee. Het is een project van Opbrouck voor het Provinciaal Hof, op de Markt in Brugge. Dat hof opent in september de deuren en moet een soort open huis voor alle West-Vlamingen worden.