Ook in Brugge werd enthousiast meegewerkt. De buddywerking De Puzzel, die mensen met jongdementie ondersteunt, sloot zich meteen aan. “We vonden snel een warme plek in WZC Huize Vogelzang om samen pompons te maken”, vertelt Hendrik Verplancke van De Puzzel. “Dat het eindresultaat nu in onze stad te zien is, maakt ons extra trots.”