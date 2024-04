De provincie wilde van het Provinciaal Hof een open huis maken dat toegankelijk was voor een breed publiek. Het gebouw is meer dan 125 jaar oud. Daarom werd het eind 2020 gerenoveerd. Eerst werd de buitengevel aangepakt, daarna startten de werken aan de binnenkant van het gebouw. Daarbij is vooral rekening gehouden met duurzaamheid en toegankelijkheid. In totaal werd er 14 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie.