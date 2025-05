De actie werd afgesloten op 1 mei, tijdens de Dag van de Arbeid, met een feestelijke wandeling in Kuurne. Oprichtster Gudrun Callewaert gaf de aftrap. “Toen mijn man Patrick twaalf jaar geleden de diagnose kreeg, voelde het alsof we alleen op de wereld waren. Intussen vinden steeds meer mensen de weg naar hulp. Dat is de essentie van Het Ventiel: zorgen dat de levenskwaliteit van mensen met jongdementie optimaal blijft.”