Wijndomein Entre Deux Monts viert zijn 20ste verjaardag. In 2004 plantte Martin Bacquaert de eerste wijnstokken onder de bekende zeteltjeslift tussen de Zwarte Berg en de Rode Berg. 20 jaar later telt het assortiment 14 wijnen en komt er een spiksplinternieuwe productieruimte in de voormalige Wielewaal. Ondertussen is de kwaliteit van West-Vlaamse wijn steeds beter en ook het toerisme errond bloeit volop.