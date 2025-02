Ook in Mesen steunt men het initiatief, al blijft het volgens burgemeester Sandy Evrard een moeilijke uitdaging. "Het is een utopie om te denken dat er nergens nog oorlog zal zijn. Maar we moeten proberen om conflicten op te lossen en wereldleiders zoals Trump of Poetin in toom te houden. Hoe klein onze bijdrage ook is, elk initiatief telt."