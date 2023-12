De witte vlag staat volgens de kunstenaars en cultuurhuizen ook voor hoop en onpartijdigheid. "We belichten met deze conceptuele vlag het harde feit dat vrede niet vrij beschikbaar is", zeggen Koosje Schmeddes en Dirk Schellekens van kunstcollectief Schscht. "Het watermerk op de vlag is een metafoor voor de prijs van vrede. We weten dat dit de vele oorlogen in de wereld niet zal stoppen, maar we kunnen niet niets doen."

In onze provincie wapperen de vlaggen onder meer aan het Cultuurcentrum Brugge (Brugge), Cultuurcentrum Buda (Kortrijk), Mu.zee, De Grote Post en het Kursaal (Oostende)