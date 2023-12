Hoewel het weer niet uitnodigde tot een duik in de zee, hadden heel wat surfers hun surfplank meegebracht naar het strand in Wenduine. Aan de surfclub Surfing Elephant toonden ze zich solidair met slachtoffers in alle zichtbare of vergeten oorlogsgebieden. Sympathisanten konden ook gratis een surfplank en -pak gebruiken van de surfclub en zo deelnemen aan de actie. De paddle out voor vrede is een primeur in België. Wereldwijd gebeurde zo’n pacifistisch surfritueel voor het eerst in de VS, toen George Floyd in 2020 na politiegeweld overleed en massaal protest onder de beweging #blacklivesmatter volgde.