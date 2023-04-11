Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Zo’n 10.000 kinderen in de Westhoek hebben vanmorgen samen getrommeld voor vrede. Daarmee vroegen ze, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede, nu zondag, aandacht voor vrede – groot en klein.
De actie is een initiatief van Westhoek Vredeshoek in samenwerking met 18 lokale besturen en scholen. In Ieper rolden ze een immense vredesvlag uit en zongen kinderen samen met Yves Bondue het nieuwe Vredeslied.
In De Panne maakten leerlingen banners met vredesslogans en in Heuvelland stond een picknick op een vredesdeken op de agenda.
“In heel wat gemeenten werden de kinderen verwelkomd door de burgemeester of schepenen, om daarna samen het nieuwe Westhoeks Vredeslied te zingen,” zegt voorzitster Jennie Vanlerberghe. “We willen als streek aandacht vragen voor vrede. Vandaag actueler en belangrijker dan ooit.”
Alle deelnemende kinderen kregen een polsbandje met de slogan ‘Ik trommel voor vrede’. Zo zijn zij voor één dag Vredesambassadeur van de Westhoek.