De Nationale Strijdersbond van België (NSB) legt zich steeds meer toe op het actief uitdragen van de vredesgedachte.

In samenwerking met hun plaatselijke afdelingen, steden, gemeenten en instellingen ondersteunt de NSB de plaatsing van vredesmonumenten met de duif als symbool. Tegelijk zet NSB zich in om de herinnering aan hen die sneuvelden in ere te houden.

NSB Afdeling Ruiselede kwam met het initiatief voor een gezamenlijke uitwerking van een nieuw vredesmonument in Ruiselede. NSB Ruiselede (met voorzitter Paul Desmet en bestuursleden Chris De Doncker en Yves Meirhaeghe) zal de komende weken samen met de gemeentelijke diensten in staan voor de plaatsing van het nieuwe monument naast de bestaande Vredeskapel in de Aalterstraat. De onthulling zal plaatsvinden op zaterdag 7 september 2024 naar aanleiding van de 80steherdenking van de bevrijding van Ruiselede.

Omdat Nationaal NSB-voorzitter Leon De Turck op de dag van de onthulling andere verplichtingen heeft, overhandigt hij op 13 augustus de vredesduif, het embleem dat op het monument zal prijken, aan burgemeester Greet De Roo. Een officiële bevestiging van het engagement tot de inrichting van een nieuwe herdenkingslocatie.