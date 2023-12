Vredeslicht neemt vanaf zaterdag plaats in de inkomhal van het Flanders Fields Museum in Ieper. Daar zijn de kaarsen nog tot en met 31 december bij vzw Vredeslicht te koop om onder familie, vrienden of in verenigingen rond te laten gaan. De gemeente Lo-Reninge stond met enkele speeches stil bij de doorkomst van het Vredeslicht. Fietsclub Cyclocats had de vredesboodschap van Ieper naar Lo-Reninge gevoerd en KSA Lo nam het vervolgens mee naar Diksmuide.