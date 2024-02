Bart Vanwildemeersch, West-Vlaamse milieufederatie: “Met de tussenkomst van boeren bij een boomplantactie in Langemark, is een dieptepunt bereikt. Kinderen en ouders met een boompje in de hand, werden door grommende tractoren begeleid naar een grond die - reeds lang uit landbouwgebruik - bestemd was voor een bescheiden aanvulling van het quasi boomloze Langemarkse groen. Deze intimidatie staat niet alleen: eerder werden boomplanters bedreigd in Sint-Baafs-Vijve.”