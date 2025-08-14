60.000 kilogram knolselder. Met zoveel overschot zit landbouwer Kevin uit Alveringem. Hij wil die nu buiten de traditionele veiling om aan de man brengen. Want de verwachte prijs en een lage vraag zorgen ervoor dat het sop de kolen, of in zijn geval de knolselder, niet waard is. Kevin Stevens: “De prijs is veel te laag. Als ik ze voer naar de veiling: de transportkosten zijn te hoog, de uren zijn te kostelijk. Het is allemaal te duur. Ik ga er niet aan beginnen, het is de moeite niet. Bovendien is er hier en daar een plekje op. Het is een andere klasse. Ze hoeven hem niet.”

Online bestellen

Vorige week was de gemiddelde verkoopprijs voor telers van knolselder 28 eurocent per kg, een jaar geleden was dat nog dubbel zo veel. Om verspilling tegen te gaan, gaat de landbouwer in zee met het voedselcollectief Waste Warriors, waar je Kevin zijn knolselder online kan bestellen. Thomas Schiltz – Waste Warriors: “Mensen kunnen drie dingen doen: Eén, kunnen ze zelf knolselder reserveren om te komen ophalen in Roeselare. Twee: ze kunnen ook een pakket van 15 kg doneren aan de voedselbanken, dat kost 6 euro. Als derde: Van die knolselder maken we ook een product die dan in de Waste Warriors box tegen verspilling komt. Iedereen die zich daarop aanmeldt ontvangt onze box en strijdt zo ook mee om kilo’s van de afvalberg te redden.”

