Er is een groot overschot aan oude aardappelen, en Waste Warriors, een organisatie tegen voedselverspilling, willen die redden van de afvalberg. Daarom zal ze op verschillende plaatsen aardappelbergen aanleggen en die te koop aanbieden aan een lage prijs.
Bij aardappelverwerker Warnez in Tielt wassen en verpakken ze aardappelen voor supermarkten. De aardappelen nemen ze af bij een vijftigtal aardappeltelers. En nu de nieuwe oogst een stuk vroeger is zitten ze met een overschot van één miljoen kilogram uit de oogst van 2024. Stijn De Pourcq, Warnez Tielt: “Deze aardappelen zijn nog perfect in orde, ze kunnen nog perfect gegeten en verwerkt worden. We wensen het nieuwe seizoen te starten en we willen problemen vermijden in de toekomst.”
“Deze aardappelen zijn nog perfect in orde, ze kunnen nog perfect gegeten en verwerkt worden.”
De klanten van Warnez, supermarkten dus, willen trouwens de nieuwe aardappelen in de rekken. Die figuurlijke aardappelberg met overschot legt de organisatie Waste Warriors volgende week ook écht op straat. Thomas Schiltz, Waste Warriors: “We gaan op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel letterlijk een berg neerleggen. Mensen kunnen dan via onze website een boodschappentas kopen voor een paar euro. En dan mogen ze aardappelen kopen rapen tot maximaal tien kilogram.”
Of je kan die tien kilogram ook meteen doneren aan de Voedselbank. En een deel van het overschot gaan ze ook verwerken als chips. En zo ontloopt één miljoen kilogram aardappelen de afvalberg.