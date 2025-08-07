De klanten van Warnez, supermarkten dus, willen trouwens de nieuwe aardappelen in de rekken. Die figuurlijke aardappelberg met overschot legt de organisatie Waste Warriors volgende week ook écht op straat. Thomas Schiltz, Waste Warriors: “We gaan op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel letterlijk een berg neerleggen. Mensen kunnen dan via onze website een boodschappentas kopen voor een paar euro. En dan mogen ze aardappelen kopen rapen tot maximaal tien kilogram.”

Of je kan die tien kilogram ook meteen doneren aan de Voedselbank. En een deel van het overschot gaan ze ook verwerken als chips. En zo ontloopt één miljoen kilogram aardappelen de afvalberg.