29°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Was­te War­ri­ors wil­len één mil­joen aard­ap­pe­len van afval­berg redden

Aardappel2

Er is een groot overschot aan oude aardappelen, en Waste Warriors, een organisatie tegen voedselverspilling, willen die redden van de afvalberg. Daarom zal ze op verschillende plaatsen aardappelbergen aanleggen en die te koop aanbieden aan een lage prijs.

Bij aardappelverwerker Warnez in Tielt wassen en verpakken ze aardappelen voor supermarkten. De aardappelen nemen ze af bij een vijftigtal aardappeltelers. En nu de nieuwe oogst een stuk vroeger is zitten ze met een overschot van één miljoen kilogram uit de oogst van 2024. Stijn De Pourcq, Warnez Tielt: “Deze aardappelen zijn nog perfect in orde, ze kunnen nog perfect gegeten en verwerkt worden. We wensen het nieuwe seizoen te starten en we willen problemen vermijden in de toekomst.”

“Deze aardappelen zijn nog perfect in orde, ze kunnen nog perfect gegeten en verwerkt worden.”

Stijn De Pourcq
Aardappel1
Aardappel2
Aardappel3

De klanten van Warnez, supermarkten dus, willen trouwens de nieuwe aardappelen in de rekken. Die figuurlijke aardappelberg met overschot legt de organisatie Waste Warriors volgende week ook écht op straat. Thomas Schiltz, Waste Warriors: “We gaan op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel letterlijk een berg neerleggen. Mensen kunnen dan via onze website een boodschappentas kopen voor een paar euro. En dan mogen ze aardappelen kopen rapen tot maximaal tien kilogram.”

Of je kan die tien kilogram ook meteen doneren aan de Voedselbank. En een deel van het overschot gaan ze ook verwerken als chips. En zo ontloopt één miljoen kilogram aardappelen de afvalberg.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Aardappelen Land- en tuinbouw

Meest gelezen

Aardappelen
Nieuws

Belgapom: "Noodkreet van aardappeltelers is onterecht"
Addhome
Nieuws

Klanten verliezen tienduizenden euro nadat ze containerunit bestelden, bedrijf failliet
2023-09-13 00:00:00 - Dit weekend genieten we van echt zomerweer, tot 27 graden
Nieuws

Vlaamse overheid activeert waarschuwingsfase hitteplan

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Claires

Juwelenketen Claire's legt de boeken neer, honderdtal jobs bedreigd
Visart

Brugge zal regels voor zomerbars allicht verstrengen, nu is er "een ongelijke strijd"
Prei2

Wereldprimeur: eerste grootschalige teelt van hydroprei gestart in Ieper
Windmolen

Brugge bereikt akkoord met Engie over drie windmolens in achterhaven Zeebrugge
Beachcabins

Succesvolle app 'Beachcabins' is de Airbnb van de strandcabines
Hoppe3

Klimaatverandering doet hoptelers zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen
Aanmelden