De boeren verzamelen komende nacht in Roeselare om morgenvroeg in Antwerpen aan te komen. De actie is niet officieel georganiseerd, en het is nog onduidelijk hoeveel landbouwers er deelnemen. De politie heeft voorlopig nog geen aanwijzingen dat ook de haven van Zeebrugge opnieuw geblokkeerd zou worden, net zoals tien dagen geleden.