West-Vlaams Parket in beroep tegen onontvankelijke strafvordering in dossier van mensensmokkel
Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het opvallende vonnis dat vrijdag geveld werd in een mensensmokkelzaak. De Brugse strafrechter verklaarde de strafvordering tegen een 26-jarige man uit Eritrea onontvankelijk, omdat de beklaagde drie keer niet werd overgebracht uit de gevangenis. Het OM had acht jaar cel gevorderd.
De man moest zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor meerdere feiten van mensensmokkel. Van 1 mei 2022 tot 30 april 2024 zou de beklaagde als smokkelaar actief geweest zijn. De transmigranten werden via de haven van Zeebrugge in koelcontainers naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. In totaal zou de Eritreeër volgens het parket 26 slachtoffers gemaakt hebben.
Niet overgebracht naar cel
Het openbaar ministerie vorderde op de zitting van 1 oktober acht jaar effectieve celstraf voor de beklaagde. Hij kon net als op de eerdere zitting van 7 mei echter niet overgebracht worden vanuit de gevangenis van Haren. In die omstandigheden besliste de rechter om hem op 5 november de kans te geven om alsnog aanwezig te zijn. Op die zitting was er echter opnieuw geen spoor van de twintiger.
"Later opnieuw behandeld"
Vrijdagochtend verklaarde de rechter de strafvordering tegen de vermeende mensensmokkelaar onontvankelijk. Volgens de rechter werden de rechten van verdediging te ernstig geschonden om nog van een eerlijk proces te kunnen spreken. In het vonnis werd verwezen naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen kondigde maandag echter aan dat het beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. "Het beroep betekent dat de zaak op een latere datum opnieuw zal worden behandeld en beoordeeld door het hof van beroep in Gent", klinkt het.