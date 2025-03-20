Vrijdagochtend verklaarde de rechter de strafvordering tegen de vermeende mensensmokkelaar onontvankelijk. Volgens de rechter werden de rechten van verdediging te ernstig geschonden om nog van een eerlijk proces te kunnen spreken. In het vonnis werd verwezen naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).



De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen kondigde maandag echter aan dat het beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. "Het beroep betekent dat de zaak op een latere datum opnieuw zal worden behandeld en beoordeeld door het hof van beroep in Gent", klinkt het.