Het evenement in Wervik kent bescheiden roots. “Vijfentwintig jaar geleden zijn we met enkele vrienden met een oldtimer gaan rijden. Na een rit vol pech beslisten we gewoon samen te komen op een parking. Iedereen die wou, mocht aansluiten. Dat is uitgegroeid tot wat het vandaag is,” vertelt organisator Nicolas Galle.

Vandaag trekt de meeting jaarlijks duizenden bezoekers en eigenaars die met trots hun wagens tonen. Voor velen is het een unieke kans om hun droomauto nog eens op de baan te brengen. “Mijn wagen is van 1974 en gaat elk jaar zonder problemen door de keuring,” zegt eigenaar Patrick Clement. “Je moet wat herstellen en bijwerken, maar hij rijdt nog steeds vlot.”