Wervik is even het Walhalla voor oldtimerfans tijdens 24ste editie van oldtimermeeting
In Wervik vond vandaag de 24ste editie van de grootste oldtimermeeting in België en Noord-Frankrijk plaats. Hiervoor zakten meer dan 1.000 oldtimers en 12.000 bezoekers af naar de stad langs de Leie. De Citroën DS, die dit jaar zijn 70e verjaardag viert, stond dit jaar centraal.
De iconische Franse wagen draagt vele bijnamen, van strijkijzer tot snoek of kikker, maar werd vooral bekend als Déesse, Frans voor godin. De DS was zijn tijd ver voor, de wagen was uitgerust met technische hoogstandjes en zelfs in staat om zelfs op drie wielen te rijden. Dat laatste redde ooit het leven van de Franse president Charles de Gaulle, die dankzij de auto aan een aanslag kon ontsnappen.
De Citroën DS viert dit jaar z'n 70e verjaardag
Bescheiden oorsprong
Het evenement in Wervik kent bescheiden roots. “Vijfentwintig jaar geleden zijn we met enkele vrienden met een oldtimer gaan rijden. Na een rit vol pech beslisten we gewoon samen te komen op een parking. Iedereen die wou, mocht aansluiten. Dat is uitgegroeid tot wat het vandaag is,” vertelt organisator Nicolas Galle.
Vandaag trekt de meeting jaarlijks duizenden bezoekers en eigenaars die met trots hun wagens tonen. Voor velen is het een unieke kans om hun droomauto nog eens op de baan te brengen. “Mijn wagen is van 1974 en gaat elk jaar zonder problemen door de keuring,” zegt eigenaar Patrick Clement. “Je moet wat herstellen en bijwerken, maar hij rijdt nog steeds vlot.”
Ook duurzaamheid centraal
Ook duurzaamheid staat centraal, benadrukken de organisatoren. “Mensen zeggen soms dat oldtimers niet milieuvriendelijk zijn, maar deze wagens gaan tot zestig jaar mee. Het is het tegenovergestelde van wegwerp. Wisselstukken worden hergebruikt, en dat maakt het net duurzaam en circulair,” aldus Galle.