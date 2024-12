Maar een oldtimer zomaar aanpassen, is niet altijd mogelijk. "Airbags plaatsen in een dergelijke wagen is technisch quasi onmogelijk. Ten eerste hebben we de plaats niet. En we willen ook de originaliteit van de wagen niet in het gedrang brengen. Zij-airbags zijn al helemaal uit den boze bij een cabrio."

Over wat er gebeurd is met Tom Waes kan en wil Mark uiteraard niet oordelen. Maar het is goed dat er nu extra aandacht is voor de veiligheid. Ook al komen ongevallen met oldtimers niet zo vaak voor, zegt hij. "Hoe defensiever je rijdt, hoe minder kans op ongevallen. Daarbij is het belangrijk om de wagen goed onder de knie te hebben. Dat je weet wat hij kan en wat hij niet kan. Als je rijdt op een verantwoorde, defensieve manier, dan ga je er veel plezier aan beleven."