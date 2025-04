Voorzitter van NostalBus Maikel Kegels wou deze verjaardag niet onopgemerkt laten passeren: "De lijnbussen van Jonckheere en VDL bepalen al precies een eeuw mee het straatbeeld in ons land. Daarom organiseren we een speciale rit met kenmerkende bustypes." De opvallendste van die bussen is een oranje exemplaar. Het gaat om een Jonckheere TransCity uit 1990. De bus is gerestaureerd door oldtimervereniging Nostalbus nadat ze hem dertien jaar geleden toevoegden aan hun collectie.