Na de botsing eindigden beide voertuigen aan verschillende zijden van de weg: de Fiat 500 raakte zwaar beschadigd en stopte voorin op een akker bij een elektriciteitspaal. De Mercedes oldtimer kwam aan de overkant van de weg terecht, beschadigde een tuinmuurtje en een struik, waardoor brokstukken op de weg belandden. Zelfs een geparkeerde Opel Combo werd geraakt door rondvliegende brokstukken.

De aanwezige Labrador raakte door de klap zo van streek dat het dier ervandoor ging. Een zoekactie werd opgezet, maar het is onbekend of de hond is teruggevonden. De brandweer kwam ter plaatse voor opruimwerkzaamheden en het plaatsen van signalisatie.