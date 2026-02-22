Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur. Een man uit Izegem reed samen met zijn kinderen over de Reperstraat richting Izegem. Op het kruispunt kwamen ze tot een botsing met een bestelwagen die uit de Veldstraat kwam.

De wagen van de vader kwam na de klap in een gracht terecht. De bestelwagen belandde in een veld naast de weg. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd.

Twee kinderen en hun vader werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De 63-jarige bestuurder van de bestelwagen zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar werd wel zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Tijdens de interventie van de hulpdiensten en de takelwagens werd de Reperstraat gedeeltelijk afgesloten. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval loopt nog.