Aantal verkeersdoden in 2025 gedaald tot laagste niveau ooit: “Het strenger bestraffen is al een goede maatregel”
Foto Archief
In 2025 zijn 445 mensen in België om het leven gekomen in het verkeer. Dat meldt verkeersinstituut Vias op basis van data van de politie. Het gaat om een lichte daling met 2,2 procent ten opzichte van 2024, tot het laagste niveau dat Vias ooit noteerde.
In Vlaanderen kwamen in 2025 nog 234 personen om het leven in het verkeer, dat zijn er 14 minder dan in 2024. Ook in Wallonië daalde het aantal doden van 197 naar 191. In Brussel is de trend niet gunstig. Daar verdubbelde het aantal verkeersdoden van 10 naar 20, het hoogste aantal sinds 2022. Het aantal doden bij de voetgangers daalde op nationaal niveau van 70 naar 52, het laagste aantal ooit. Ook bij de fietsers (van 86 naar 79 doden) en de auto-inzittenden (van 198 naar 191) was er een positieve tendens. Het aantal doden bij personen die zich met een e-step verplaatsen is wel fors gestegen: van 4 in 2024 naar 13 doden.
Het aantal letselongevallen is vorig jaar in België gestegen met 2,9 procent tot 36.621. Dat er meer ongevallen gebeuren, maar minder doden te betreuren vallen, toont volgens Vias aan dat de ernst van de ongevallen aan het afnemen is. In 2016 vielen er nog gemiddeld 16 doden per 1.000 letselongevallen, in 2025 waren dat er 12.
"Dat toont aan dat als ongevallen gebeuren, ze zich meestal aan een lagere snelheid voordoen, waardoor de gevolgen minder groot zijn", klinkt het bij Vias. "Die lagere snelheid kan het gevolg zijn van lagere snelheidslimieten en betere handhaving of van rijhulpsystemen die zorgen dat wagens niet of aan lagere snelheid betrokken zijn in een ongeval."
Maatregelen
Het blijft volgens het verkeersinstituut noodzakelijk om te blijven inzetten op maatregelen die op langere termijn voor een structurele daling kunnen zorgen. "Het strenger bestraffen van personen die te veel gedronken hebben of hun gsm achter het stuur gebruiken, is daarbij al een goede maatregel", klinkt het. Daarnaast hoopt Vias dat er snel werk gemaakt wordt van een gerichte aanpak van veelplegers "zoals voorzien in het federale regeerakkoord".