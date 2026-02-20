Het aantal letselongevallen is vorig jaar in België gestegen met 2,9 procent tot 36.621. Dat er meer ongevallen gebeuren, maar minder doden te betreuren vallen, toont volgens Vias aan dat de ernst van de ongevallen aan het afnemen is. In 2016 vielen er nog gemiddeld 16 doden per 1.000 letselongevallen, in 2025 waren dat er 12.

"Dat toont aan dat als ongevallen gebeuren, ze zich meestal aan een lagere snelheid voordoen, waardoor de gevolgen minder groot zijn", klinkt het bij Vias. "Die lagere snelheid kan het gevolg zijn van lagere snelheidslimieten en betere handhaving of van rijhulpsystemen die zorgen dat wagens niet of aan lagere snelheid betrokken zijn in een ongeval."