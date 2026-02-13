Het ongeval gebeurde iets voor 11u30. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is fout gelopen. Het slachtoffer is een meisje van 16 uit Hulste.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De vrachtwagenchauffeur testte negatief op alcohol en drugs, laat het parket weten.

De rotonde is een hele tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Het verkeer werd omgeleid.

