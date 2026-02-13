Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: ‘Chauffeur test negatief op alcohol & drugs’
In Kuurne is een meisje van 16 gestorven bij een zwaar verkeersongeval aan de rotonde van de Brugsesteenweg (N50) met de Roeselaarseweg (N36). Ze kwam onder een vrachtwagen terecht. Volgens het parket reed de chauffeur niet onder invloed.
Het ongeval gebeurde iets voor 11u30. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is fout gelopen. Het slachtoffer is een meisje van 16 uit Hulste.
Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De vrachtwagenchauffeur testte negatief op alcohol en drugs, laat het parket weten.
De rotonde is een hele tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Het verkeer werd omgeleid.
'Niet te vatten': burgemeester Michael Vannieuwenhuyze (Harelbeke)
Burgemeester Michael Vannieuwenhuyze van Harelbeke reageert aangeslagen op het nieuws op zijn Facebook-pagina. "Als burgemeester wil je dit niet meemaken", schrijft hij. "Niet te vatten".