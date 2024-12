Het zijn pareltjes van automechaniek, de oldtimers van voor de Tweede Wereldoorlog. Je kan die dit weekend tijdens de Prewar Days gaan bekijken in Kortrijk Xpo. Namen die al lang verdwenen zijn zoals Minerva of Auburn, maar ook iconische merken zoals Bugatti. Prewar days staat dit jaar in het teken van de legendarische Bugatti T35, dé racewagen van de jaren 20.