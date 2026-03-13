Werkstraf voor jongeman (19) die buschauffeur zwaar toetakelde in Kortrijk omdat deuren niet opengingen aan zijn halte
De jongeman uit Wevelgem die in Kortrijk een buschauffeur van De Lijn zwaar heeft toegetakeld krijgt een werkstraf van 70 uur en een boete. Dat heeft de rechter beslist. Het openbaar ministerie had aanvankelijk een celstraf van 6 maanden gevraagd.
Maar de procureur kon zich ook vinden in een werkstraf. De man van 19 krijgt ook een boete van 400 euro.
In januari gaf hij de chauffeur rake klappen omdat de deuren niet opengingen aan zijn halte, de Meensepoort in Kortrijk. Het incident gebeurde in volle ochtendspits terwijl de chauffeur aan het rijden was.
Ook busverbod tot einde schooljaar
Het zorgde voor een spontane staking bij zijn collega's. De dader kreeg van de burgemeester eerder al een busverbod voor bepaalde lijnen tot het einde van het schooljaar.
