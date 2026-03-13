18°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Werk­straf voor jon­ge­man (19) die bus­chauf­feur zwaar toe­ta­kel­de in Kort­rijk omdat deu­ren niet open­gin­gen aan zijn halte

De lijn 2024 08 28 133615 ponb 2025 11 14 084944 afhe

De jongeman uit Wevelgem die in Kortrijk een buschauffeur van De Lijn zwaar heeft toegetakeld krijgt een werkstraf van 70 uur en een boete. Dat heeft de rechter beslist. Het openbaar ministerie had aanvankelijk een celstraf van 6 maanden gevraagd.

Maar de procureur kon zich ook vinden in een werkstraf. De man van 19 krijgt ook een boete van 400 euro. 

In januari gaf hij de chauffeur rake klappen omdat de deuren niet opengingen aan zijn halte, de Meensepoort in Kortrijk. Het incident gebeurde in volle ochtendspits terwijl de chauffeur aan het rijden was.

Man (18) riskeert celstraf na agressie tegen buschauffeur Mario (54) in Kortrijk: "Niet enkel mij als individu geraakt, maar ook de gemeenschap"

Ook busverbod tot einde schooljaar

Het zorgde voor een spontane staking bij zijn collega's. De dader kreeg van de burgemeester eerder al een busverbod voor bepaalde lijnen tot het einde van het schooljaar.

Redactie
De Lijn

Meest gelezen

Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Wagen1
Nieuws

Vrouw rijdt doe-het-zelf zaak binnen en veroorzaakt ravage

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Actie bus de lijn oostende
Update

Jonge vader geeft kopstoot aan buschauffeur De Lijn in Bredene: dit was de aanleiding
De lijn ieper

Snelheidsboetes bij De Lijn met helft gestegen in vier jaar
Politieactie De Lijn

Minder agressie tegen personeel van De Lijn
Staking bus Oostende 1

Een op drie bussen rijdt niet: stakingsbereidheid hoog tijdens eerste van reeks actiedagen bij De Lijn
2021-02-12 00:00:00 - Kortrijk krijgt eerste lading elektrische bussen van De Lijn

Vier op tien bussen rijden maandag niet door staking: "Ik werk hier ongeveer 30 jaar en ik heb dat nog nooit meegemaakt."
Brand bus brugge

Brugse burgemeester verbaasd dat De Lijn geen supportersbussen meer wil inleggen voor Europese wedstrijden
Aanmelden