Ook voor fietsers verandert er heel wat. Het oude fietspad tussen de Vijfwegen en de Sterrebosdreef was smal en lag dicht bij geparkeerde wagens. Nu liggen er aan beide kanten van de Moorseelsesteenweg bredere en afgescheiden fietspaden, die aansluiten op de bestaande fietspaden richting de Rijksweg.

“Fietsers krijgen hier eindelijk de ruimte die ze verdienen. Met brede, afgescheiden fietspaden maken we deze drukke verbinding een stuk veiliger voor iedereen die langs het Sterrebos fietst,” zegt schepen Piet Delrue.

Naast de rioleringswerken legde Aquafin ook een collector aan om het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie te transporteren. De provincie pakte intussen ook de vijver in het Sterrebos aan. Die kreeg een opfrissing en er kwam een nieuw vlonderpad voor wandelaars, met respect voor de eeuwenoude eiken rond de vijver.