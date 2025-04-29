Werken Moorseelsesteenweg afgerond: nieuwe fietspaden en gescheiden riolering aan Sterrebos
De werken aan de Moorseelsesteenweg in Roeselare zijn afgerond. De heraanleg moet zorgen voor properder water in de Regenbeek én voor veiligere fietspaden langs het Sterrebos. Stad Roeselare, Provincie West-Vlaanderen en Aquafin werkten daarvoor samen.
Na de werken kunnen fietsers en automobilisten opnieuw vlot door op de Moorseelsesteenweg. Bij de heraanleg werd vooral ingezet op betere waterzuivering en veiligere fietsinfrastructuur langs het Sterrebos.
Een belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor wordt afvalwater van woningen voortaan apart afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin. Na zuivering komt het water uiteindelijk in de Mandel terecht.
“Met deze werken halen we vervuild water uit de Regenbeek. Zo geven we
de natuur rond het Sterrebos opnieuw ademruimte en zorgen we voor proper water in onze stad,” zegt schepen Francis Debruyne.
Veiliger voor fietsers
Ook voor fietsers verandert er heel wat. Het oude fietspad tussen de Vijfwegen en de Sterrebosdreef was smal en lag dicht bij geparkeerde wagens. Nu liggen er aan beide kanten van de Moorseelsesteenweg bredere en afgescheiden fietspaden, die aansluiten op de bestaande fietspaden richting de Rijksweg.
“Fietsers krijgen hier eindelijk de ruimte die ze verdienen. Met brede, afgescheiden fietspaden maken we deze drukke verbinding een stuk veiliger voor iedereen die langs het Sterrebos fietst,” zegt schepen Piet Delrue.
Naast de rioleringswerken legde Aquafin ook een collector aan om het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie te transporteren. De provincie pakte intussen ook de vijver in het Sterrebos aan. Die kreeg een opfrissing en er kwam een nieuw vlonderpad voor wandelaars, met respect voor de eeuwenoude eiken rond de vijver.