De Stad Oostende wil samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerde Oostendenaars werk maken van de toekomst van Oosteroever. Daarom organiseert de stad op maandag 18 mei 2026 een eerste participatiemoment in de conferentiezaal van het stadhuis.
Oosteroever is al jaren een wijk in volle ontwikkeling. Met een toekomstvisie wil Oostende duidelijke krijtlijnen uitzetten voor de verdere groei van de buurt. Daarbij staan betaalbaar en permanent wonen, ruimte voor lokale economie, nieuwe maritieme activiteiten, natuur, erfgoed en leefkwaliteit centraal. Ook de verbinding met de Vuurtorenwijk en het stadscentrum krijgt aandacht.
Volgens schepen van Stadsontwikkeling en Participatie Judith Ooms wil de stad voortbouwen op wat vandaag al aanwezig is, maar tegelijk ook resoluut kiezen voor een nieuwe koers. “Met duidelijke principes en aandacht voor de Oostendenaar maken we werk van de toekomst van Oosteroever, " klinkt het.
Twee inspraakmomenten
Wie wil meedenken, kan op maandag 18 mei kiezen tussen twee sessies: één om 18 uur en één om 20 uur. Inschrijven is verplicht en kan tot 13 mei via de website van Stad Oostende.
Daarnaast komt er ook een apart buurt- en wijktraject voor bewoners van Oosteroever en de Vuurtorenwijk. Ook handelaars en ondernemers krijgen hun plaats in het verdere participatieproces.
Duidelijk kader voor de toekomst
Alle input uit de participatiemomenten wordt meegenomen in een Masterplan voor Oosteroever. Dat moet bepalen welke ontwikkelingen in de toekomst mogelijk zijn op de site en onder welke voorwaarden. Nadien volgt ook een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
"Betaalbaar wonen is respect voor erfgoed, ruimte voor economie en het maritieme karakter van de wijk daarbij belangrijke ankerpunten voor de verdere uitwerking van de plannen."