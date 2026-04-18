Oosteroever is al jaren een wijk in volle ontwikkeling. Met een toekomstvisie wil Oostende duidelijke krijtlijnen uitzetten voor de verdere groei van de buurt. Daarbij staan betaalbaar en permanent wonen, ruimte voor lokale economie, nieuwe maritieme activiteiten, natuur, erfgoed en leefkwaliteit centraal. Ook de verbinding met de Vuurtorenwijk en het stadscentrum krijgt aandacht.

Volgens schepen van Stadsontwikkeling en Participatie Judith Ooms wil de stad voortbouwen op wat vandaag al aanwezig is, maar tegelijk ook resoluut kiezen voor een nieuwe koers. “Met duidelijke principes en aandacht voor de Oostendenaar maken we werk van de toekomst van Oosteroever, " klinkt het.