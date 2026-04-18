Werken aan fietstunnel onder R32 in Hooglede gaan nieuwe fase in: oprit tijdelijk dicht
De werken aan de nieuwe fietstunnel onder de R32 op de grens van Hooglede en Roeselare gaan een nieuwe fase in. Vanaf vrijdag 24 april start de bouw van het tunnelgedeelte aan de kant van de Beverenstraat. Tegelijk wijzigt ook de verkeerssituatie op de R32.
De fietstunnel wordt aangelegd ter hoogte van de Honzebrouckstraat en moet een veilige verbinding vormen voor fietsers onder de drukke ringweg. Sinds augustus vorig jaar werd gewerkt aan het eerste deel van de tunnel. Nu verschuift de werf naar de zijde van de Beverenstraat.
Verkeer opnieuw vlotter voorbij werf
Met de fasewissel verdwijnen ook de betonnen afschermingen tussen de rijstroken op de R32. Daardoor worden de rijstroken opnieuw iets breder en kan uitzonderlijk transport opnieuw langs de werfzone rijden zonder grote omleidingen.
Ter hoogte van de werken geldt wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Het verkeer rijdt er tijdelijk op het rijvak van de tegenovergestelde rijrichting. Extra signalisatie moet bestuurders begeleiden.
Oprit Brugsesteenweg twee maanden afgesloten
Vanaf vrijdag 24 april gaat ook de oprit van de Brugsesteenweg (N32) richting de R32 voor twee maanden dicht. Verkeer dat vanuit de Brugsesteenweg naar Roeselare wil rijden, volgt een omleiding via de E403.
De fietstunnel in de toekomst:
© Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer