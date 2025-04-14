‘Geen uitstoot meer van cruiseschepen aan wal’: werken gestart voor walstroom in Zeebrugge
In Zeebrugge zijn vandaag de werken gestart voor een walstroominstallatie aan de cruiseterminal op de Zweedse Kaai. Vanaf 2027 kunnen cruiseschepen er overschakelen op groene stroom vanop de wal. Zo hoeven ze hun dieselgeneratoren niet langer te gebruiken en verdwijnt de uitstoot aan de kade.
Volgens Port of Antwerp-Bruges betekent dit een grote stap vooruit voor de leefkwaliteit in de omgeving.
“Met walstroom zetten we de uitstoot op nul én verhogen we het comfort voor passagiers, bemanning en omwonenden. Vanaf 2027 wordt ‘plug-in bij aankomst’ in Zeebrugge werkelijkheid, nog vóór de Europese verplichting van 2030,” zegt COO Rob Smeets.
Vanaf 2027 wordt ‘plug-in bij aankomst’ in Zeebrugge werkelijkheid, nog vóór de Europese verplichting van 2030”
Bredere vernieuwing van Zweedse Kaai
Ook burgemeester Dirk De fauw benadrukt het belang van het project. “Dit koppelt topinfrastructuur aan leefkwaliteit dankzij de vermindering van emissies, geur en rookvorming. We kiezen resoluut voor een toekomstbestendige cruisehaven die bezoekers verwelkomt zonder de omgeving te belasten.”
De installatie krijgt bijna vier miljoen euro steun van Europa en Vlaanderen. Het project maakt deel uit van een bredere vernieuwing van de Zweedse Kaai, met onder meer een nieuw terminalgebouw, 'boarding bridges' en een groene zone langs de kade.