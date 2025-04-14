Ook burgemeester Dirk De fauw benadrukt het belang van het project. “Dit koppelt topinfrastructuur aan leefkwaliteit dankzij de vermindering van emissies, geur en rookvorming. We kiezen resoluut voor een toekomstbestendige cruisehaven die bezoekers verwelkomt zonder de omgeving te belasten.”

De installatie krijgt bijna vier miljoen euro steun van Europa en Vlaanderen. Het project maakt deel uit van een bredere vernieuwing van de Zweedse Kaai, met onder meer een nieuw terminalgebouw, 'boarding bridges' en een groene zone langs de kade.