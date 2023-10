Wereldverzetdag tegen armoede: "Ook wooncrisis in Kortrijk"

Toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit zijn dus een grotere uitdaging. "Ik heb ooit een vrouw ontmoet die al negen jaar in een onbewoonbaar verklaarde woning woonde. Ik ben in dat huis binnen geweest en dat was verschrikkelijk. Ik was bijna in tranen", vertelt Hannah Tilquin van A'kzie vzw.

"Het was er heel onveilig voor kinderen. Er was brand- en CO-gevaar. Wij hebben alles gedaan om dat bij de stad aan te kaarten, maar er kwam maar geen huis. Dan vraag je je af: 'in wat voor wereld leven we vandaag?'"