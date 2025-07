In totaal komen er 46 nieuwe woningen op een terrein van 9 hectare. “Het gaat om één van de laatste beschikbare bouwpercelen in Middelkerke”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Omdat we hier in een waterrijk gebied zitten, gelden er strenge voorwaarden. Het waterrobuust maken van de oude polder is een flinke uitdaging. We hebben zelfs enkele woningen moeten schrappen om plaats te maken voor wadi’s en anderhalve hectare parkruimte.”