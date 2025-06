De stad Damme en de West-Vlaamse Intercommunale WVI slaan de handen in elkaar met private partner CIRIL-BROCAP om de oude legerkazerne in Sijsele om te vormen tot een duurzaam stadsdeel. De militaire functie verdween al in 2010, maar door de tijdelijke invulling als opvangcentrum voor asielzoekers bleef herontwikkeling lang uit.

Burgemeester Joachim Coens is tevreden dat het project nu echt van start kan gaan: “Het is een lang proces geweest. We zijn blij dat we eindelijk een groep hebben met een contract en de wil om te investeren.”