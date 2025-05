De cijfers zijn duidelijk. In Koksijde is 43 procent van de inwoners ouder dan 65, bijna 10 procent meer dan in andere kustgemeenten. Daarnaast is bijna 60 procent van de woningen niet permanent bewoond, wat hoger ligt dan het gemiddelde van 50 procent in andere kustplaatsen.

“Te veel appartementen en huizen staan langdurig leeg”, stelt de gemeente. “Dat heeft gevolgen: ons verenigingsleven krimpt, en het wordt steeds moeilijker om lokaal personeel te vinden voor winkels, diensten en veiligheid.”