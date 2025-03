Wie koopt, blijkt ook met zijn pensioen bezig, constateert notaris van Opstal. Vastgoed aan de kust was het afgelopen jaar het populairst bij kopers van 50 tot 55 jaar - goed voor bijna 14 procent van de kopers - gevolgd door kopers van 55 tot 60 jaar. Ook 65-plussers waren goed vertegenwoordigd. "Mensen denken: we kopen iets aan zee, misschien gaan we er op ons pensioen wel wonen."