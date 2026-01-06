De gemiddelde prijs van een huis lag daarbij 5,8 procent hoger op 348.800 euro. In Vlaanderen gaat het om een stijging met 3,6 procent tot 380.655 euro. Brussel blijft veruit het duurst met gemiddeld 582.930 euro, een toename met 2,2 procent. Wallonië is het goedkoopst maar kende met gemiddeld 270.790 euro wel de grootste stijging van de verkoopprijzen: +13,4 procent.

Voor appartementen bedroeg de gemiddelde prijs dan weer 277.927 euro, 2,4 procent meer dan in 2024. Het gaat om 289.157 euro in Vlaanderen (+2,3 procent), 298.874 euro in Brussel (+2,8 procent) en 209.342 euro in Wallonië (+5,4 procent).