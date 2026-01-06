West-Vlaanderen goedkoopste Vlaamse provincie voor wie een huis koopt
Na twee jaar op een lager pitje, heeft de vastgoedmarkt in België in 2025 een heropleving gekend. Het aantal verkopen nam met een zevende toe, zo blijkt dinsdag uit een analyse van alle vastgoedtransacties door notarisfederatie Fednot.
In 2025 waren er 230.826 vastgoedverkopen, een stijging met 14,2 procent. Het gaat om een herstel na een daling met 15 procent in 2023 en een stabilisering in 2024. In alle drie de gewesten is een toename te zien: in Vlaanderen gaat het om 14,1 procent, in Wallonië en Brussel om respectievelijk 16,7 en 7,1 procent.
Zoveel kosten huizen en appartementen gemiddeld in Vlaanderen
De gemiddelde prijs van een huis lag daarbij 5,8 procent hoger op 348.800 euro. In Vlaanderen gaat het om een stijging met 3,6 procent tot 380.655 euro. Brussel blijft veruit het duurst met gemiddeld 582.930 euro, een toename met 2,2 procent. Wallonië is het goedkoopst maar kende met gemiddeld 270.790 euro wel de grootste stijging van de verkoopprijzen: +13,4 procent.
Voor appartementen bedroeg de gemiddelde prijs dan weer 277.927 euro, 2,4 procent meer dan in 2024. Het gaat om 289.157 euro in Vlaanderen (+2,3 procent), 298.874 euro in Brussel (+2,8 procent) en 209.342 euro in Wallonië (+5,4 procent).
West-Vlaanderen is het goedkoopst
De woningprijzen stegen ook in alle vijf de provincies, behalve in West-Vlaanderen waar appartementen gemiddeld 1,6 procent goedkoper werden. Die terugval verklaarde notaris Bart Van Opstal eerder al door een correctie op de markt van de kustappartementen, die in de nasleep van de coronapandemie een grote verkooppiek kenden.
© Belga
Daarnaast blijkt ook dat wie een huis kocht in Vlaanderen, voor het eerst niet het goedkoopst af was in Limburg. West-Vlaanderen tekende de laagste prijs op met gemiddeld 333.934 euro (+0,7 procent), tegenover 337.979 euro in Limburg (+4,2 procent). De trendbreuk was al gebleken na de eerste jaarhelft en werd dus ook voor heel 2025 bevestigd.
Limburg kreeg door de lagere prijzen en vaak ruime woningen met grotere grondpercelen juist "een grote aantrekkingskracht", zei Van Opstal in juli. "Daarnaast kon de provincie profiteren van de prijsstijgingen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar de huizenprijzen veel hoger zijn. Wie dan op zoek gaat naar alternatieven, kiest eerder voor Limburg dan voor West-Vlaanderen."
Nieuwbouw vs bestaande appartementen
Van de verkochte appartementen was een tiende een nieuwbouwappartement, het laagste aandeel in de voorbije vijf jaar. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwappartement kwam uit op 355.865 euro, tegenover gemiddeld 269.322 euro voor een bestaand appartement.
EPC-label bepaalt mee de prijs
De energiezuinigheid van een woning blijft dan ook een grote impact hebben op de prijs van een woning, niet alleen bij appartementen, maar ook bij huizen. "Als we naar de prijsevoluties kijken, zien we dat de woningen met een A-label het afgelopen jaar wat duurder werden. Bij appartementen steeg de gemiddelde prijs van 335.611 euro in 2024 naar 346.287 euro in 2025. Bij huizen steeg de prijs van 475.925 euro naar 498.667 euro", licht de notaris toe.
"Een appartement met een F-label werd dan weer goedkoper: van 244.012 euro in 2024 naar 203.488 euro in 2025. Een soortgelijke trend bij huizen met een F-label: van 273.183 euro in 2024 naar 272.829 euro in 2025", besluit van Opstal.
© Belga