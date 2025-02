24 nieuwe woningen op de wijk Heulebrug, in Heist, vormen een eerste stap. Die zullen tegen een tarief van 25 procent onder de marktprijs worden verhuurd aan jonge mensen die wonen en werken in Knokke-Heist.

Het is een samenwerking tussen de gemeente en de WVI. De omgevingsvergunning is goedgekeurd en rr is al een aannemer aangesteld. De ambitie ligt dus op 100 zulke woningen tegen 2030.

"Met het oog op de toekomst is het essentieel dat we investeren in projecten die onze gemeente leefbaar en betaalbaar houden voor iedereen," zegt burgemeester Cathy Coudyser. "We willen jonge mensen een kans geven om hier een leven op te bouwen en onze lokale economie te versterken."

De komende maanden staan in het teken van de verdere uitwerking en realisatie van het bouwproject in Heulebrug. De eerste woningen worden naar verwachting binnen de huidige legislatuur voltooid. "Met de ambitie van 100 verhuurde woningen tegen 2030 toont Knokke-Heist zich vastberaden om de woonproblematiek aan te pakken," bevestigt de burgemeester.