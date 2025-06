Volgende informatie is interessant om de tabel goed te begrijpen:

• In onderzoek: In deze fase onderzoekt Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) of een ingreep gewenst is. In deze fase neemt AWV de beslissing om tot uitvoering over te gaan of het knelpunt af te sluiten.

• In voorbereiding: In deze fase zal AWV een ingreep definiëren en alle nodige stappen nemen om de ingreep naar uitvoering te brengen.

• Uitvoering gepland: In deze fase is de ingreep klaar voor uitvoering en zal AWV afspraken met de aannemer maken om de werken op het terrein te starten

• In uitvoering: In deze fase zal de aannemer de werken uitvoeren.

• Uitgevoerd: In deze fase werd minstens één ingreep op het terrein uitgevoerd, eventuele tweede en derde ingrepen zijn in uitvoering, gepland of open. Het knelpunt wordt als opgelost gerapporteerd.