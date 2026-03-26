11°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Nieuwpoort is een van de populairste fietsgemeenten van Vlaanderen

Nieuwpoort is één van de populairste gemeentes in Vlaanderen om te fietsen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer. In heel Vlaanderen is het fietsverkeer vorig jaar met zo'n 11 procent toegenomen.

Op 87 locaties monitort het Agentschap Wegen en Verkeer het fietsverkeer. Wat blijkt? Nieuwpoort is één van de populairste gemeentes in Vlaanderen om te fietsen. In de top tien van drukste tellocaties staat het sluizencomplex in Nieuwpoort op zes en het fietstelpunt iets verder op de Kaai staat op de tiende plaats. 

Respectievelijk zijn er meer dan 800.000 en meer dan 650.000 fietsbewegingen geteld. Vooral in april vorig jaar werd veel gefietst doordat het uitzonderlijk zacht was. Bijna een derde meer mensen verplaatste zich toen met de fiets.

De redactie
Fietsen

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden