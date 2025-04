'Fly' zo heet het lied met videoclip van leerlingen van de middelbare Athenaschool in Heule. Leerlingen met en zonder autisme hebben er samen aan gewerkt tijdens de lessen muzikale opvoeding.

Het nummer is volgens leerkracht Ruben Kindermans geïnspireerd op insecten. "Net zoals mensen zijn ook zij op zoek naar manieren om te vliegen. Maar muziek is ook de geheime saus om mensen te doen vliegen." Volgens de leerkracht is zo'n wereldautismedag nog altijd nodig, omdat er nog te veel onbegrip en onwetendheid heerst rond het thema.