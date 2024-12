De looptocht van 161 kilometer lang moet hen via allerlei tussenstops tot in het Antwerpse Beerse brengen. Met de uitdaging hopen de twee autisme meer onder de aandacht te brengen.

De looptocht is eigenlijk het sluitstuk van een jaar vol acties. Rob heeft een speciale reden om dit allemaal te doen. Rob Broeckx: “Ik heb mijn zoontje natuurlijk. Die heeft een dubbele diagnose autisme en ADHD. Wij hebben het soms moeilijk gehad en hij ook. Wij willen gewoon mensen kunnen helpen die in dezelfde situatie zitten. Vandaar dat dat goede doel naar boven kwam: raise money for autism. Het is niet altijd gemakkelijk.”