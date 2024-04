Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Voor Stijn Vandamme uit Jabbeke is dat een dag om aandacht te vragen voor de drempels die hij en anderen met autisme ervaren.

Als inclusieambassadeur vraagt hij om mensen met autisme meer te betrekken op de Meifoor in Brugge. Dit jaar biedt de kermis een prikkelarm evenement aan. "Dat is een eerste grote stap vooruit, maar het is nog niet inclusief genoeg. Het evenement creëert eerder een aparte ruimte voor mensen met autisme in plaats van ons volledig te betrekken om op gelijke voet met anderen om te gaan", zegt Stijn.