Dé publiekslokker dit jaar is de indrukwekkende Mission Impossible Tower, die voor het eerst in Brugge staat. De toren, overgewaaid van de kermis in Berlijn, torent 85 meter boven het Albert I-park uit. Bezoekers die durven, worden tot helemaal boven getild om daarna in vrije val terug naar beneden te storten.